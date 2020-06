La OMS advirtió sobre la flexibilización en Reino Unido

El director para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, advirtió que el Reino Unido no debe levantar la cuarentena hasta que el sistema de test y

rastreo esté listo para implementarlo a una gran parte de la población, a medida que el país regresa a la vida normal.

En declaraciones al diario The Guardian, Kluge dijo que el Reino Unido está todavía en medio de una “fase muy activa de la pandemia” y que el Gobierno sólo debe dar pasos

firmes y no precipitarse en decisiones como eliminar la norma del distanciamiento social.

Según el funcionario las nuevas cifras del seguimiento en Inglaterra de los contactos de personas infectadas son alentadoras y motivo de felicitación, pero agregó que el Gobierno

necesita estar convencido de que puede rastrear “masivamente” las infecciones. “El rastreo de contactos es clave, especialmente cuando el Reino Unido comienza a relajar las

medidas de distanciamiento social y físico”, insistió.

La advertencia se produce en medio de las intenciones del Gobierno británico de reducir la actual norma de distanciamiento social de dos metros a un metro y a medida que las

tiendas se preparan para reabrir sus locales.