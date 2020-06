Brasil, con marchas a favor y en contra de Bolsonaro

Brasileños salieron a las calles ayer en varias ciudades del país para manifestarse a favor y en contra del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, en medio de críticas a la gestión del gobierno por el avance del nuevo coronavirus.

En San Pablo, miles de personas fueron al Largo da Batata, un punto de encuentro tradicional en el barrio noble de Pinheiros. Pancartas en defensa de la democracia, contra el racismo y críticas a Bolsonaro predominaban entre los manifestantes, la mayoría jóvenes. Gabriela Vitória, de 18 años, nunca había participado en una protesta, pero dijo que se decidió a ir porque “Bolsonaro es contra todo. No quiere a los negros, a los gays, a las mujeres, él sólo piensa en los ricos. Estamos en una pandemia y él quiere abrir todo sin mirar buenos ejemplos de otros países”, expresó Vitória.

“Estamos muy preocupados porque no se han tomado medidas para ayudar a las comunidades de las periferias que son las que tienen más desafíos para mantener la cuarentena”, afirmó Yussara Baso, una vocera del Movimiento de Trabajadores sin Techo (MTST), que convocó al acto.

En la Avenida Paulista, a unos 6 kilómetros, menos de cincuenta personas se reunieron con banderas brasileñas para expresar apoyo a Bolsonaro y defender el fin del confinamiento.

“La enfermedad existe pero no es eso que está siendo divulgado. Es hora de abrir el comercio”, señaló una manifestante que se negó a dar su nombre y que llevaba sobre sus hombros una enorme bandera brasileña. “Esto es nuestra sangre”, dijo tocando la tela. Autoridades regionales pidieron mantener los actos separados para evitar enfrentamientos.

En Brasilia, más temprano, cientos de personas, vestidas de negro y con máscaras, caminaron con instrumentos de percusión y bengalas hacia el paseo de los ministerios a media mañana portando pancartas con mensajes como: “Todos por la democracia”, “Contra el racismo y el fascismo” y “Terrorismo es la política de exterminio del gobierno”.

“Retrocede, fascista, retrocede, el poder popular está en la calle”, coreaban los participantes de la primera manifestación contra Bolsonaro en Brasilia desde que llegó la pandemia.

Un grupo menor a favor de Bolsonaro también se concentró en la capital.

Los seguidores del líder de ultraderecha, que minimiza la situación por el COVID-19, acostumbran a manifestarse los fines de semana con la presencia de Bolsonaro, frente a distintas sedes de los poderes públicos pidiendo el fin de las medidas de confinamiento, “intervención militar con Bolsonaro” y atacando a representantes del Congreso y la Corte Suprema.