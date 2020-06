Despedida con manifestaciones y covid-19 positivo para Floyd

"A George Floyd lo mató la pandemia del racismo y la discriminación”, sostuvo ayer Benjamin Crump, el abogado y amigo de la familia en el podio del primer acto en memoria del afroamericano de 46 años que murió de forma brutal a manos de la policía 10 días atrás y que desencadenó multitudinarias protestas contra el racismo en Estados Unidos y otros países. “Este no es un funeral normal, ni son circunstancias normales, pero la causa es muy común”, lamentó el reverendo afroamericano Al Sharpton, en el servicio celebrado en Minneapolis. “George Floyd no murió por una enfermedad, murió por el mal funcionamiento de la policía en este país”, agregó. Al acabar la ceremonia, los asistentes guardaron silencio por ocho minutos y 46 segundos, el tiempo que el policía clavó su rodilla en el cuello de Floyd.

Cientos de personas acudieron a la primera despedida de Floyd. Dos oficiales, incluido el jefe policial de Minneapolis, Medaria Arradondo, hincaron sus rodillas al pasar el féretro.

Además de los familiares y cercanos, las principales autoridades del Estado de Minnesota han llegado hasta la North Central University. Miles de asistentes, según medios locales, aguardaron afuera para presentar sus condolencias.

La ceremonia es “una súplica a Estados Unidos y una súplica por la justicia para que no permitamos que su muerte sea en vano”, sostuvo Crump, quien ha hecho un llamamiento a continuar protestando contra “el mal que vimos en ese video”. “No queremos dos sistemas judiciales en EE. UU.”.

Decenas de miles de personas volvieron a manifestarse la noche del miércoles en Estados Unidos por la muerte de Floyd, pero las marchas fueron las más pacíficas hasta ahora.

Coronavirus

La autopsia realizada a George Floyd, el afroamericano cuya muerte a manos de un policía blanco en la ciudad de Minneapolis desató la ola de protestas antirracistas que sacuden varias ciudades de Estados Unidos, consigna que la víctima había dado positivo en un test por covid-19.

Según un informe publicado por la oficina del médico forense del condado de Hennepin, donde queda Minneapolis, la prueba en la que Floyd dio positivo para el nuevo coronavirus había sido realizada el 3 de abril, y que el cuadro fue al parecer asintomático.

Un resumen del informe que había sido publicado el lunes pasado por las autoridades decía también que Floyd sufrió un ataque cardíaco mientras era inmovilizado por los agentes, y clasifica su muerte, ocurrida el 25 de mayo, como un homicidio.