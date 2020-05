Dudas en el proceso de reapertura de Estados Unidos

El repunte significativo de la cantidad de contagios y hospitalizaciones por covid-19 en la última semana en al menos 10 estados puso en duda la velocidad de la salida de la cuarentena en EE. UU., informaron fuentes médicas.

“Estamos viendo una tendencia al alza en las hospitalizaciones; no es un auge enorme, pero es inconfundible y probablemente es resultado de la reapertura”, dijo Scott Gottlieb, exdirector de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), a la televisora NBC. Alabama, Arkansas, Carolina del Norte, Florida, Maine, Nevada, Oklahoma, Virginia y Wisconsin registraron aumentos sustantivos en la cantidad de contagios y Georgia, en la de internaciones por covid-19.

Esa tendencia se observa un mes después de que la mayoría de esos estados empezara a flexibilizar la cuarentena y reanudar sus actividades, aunque algunas autoridades sostienen que se debe al aumento del testeo. En tanto, varios expertos advirtieron que no hay forma de comprobarlo porque no hay un modo uniforme de cuantificar los contagios en todo EE. UU.