Chile alcanza cifra récord de muertes y contagios diarios por coronavirus y extiende la cuarentena

El gobierno chileno informó hoy que se registraron 35 muertes y 4.038 casos nuevos de contagio por coronavirus en las últimas 24 horas, ambas cifras récord, y anunció la prórroga de la cuarentena total en la Región Metropolitana como parte de las medidas para atacar la crisis sanitaria, que ya dejó 53.617 infectados y 544 decesos en un país que no alcanza los 20 millones de habitantes.

La cuarentena comenzó el viernes pasado y en un principio fue decretada por siete días, pero el anuncio de la postergación llevará los 6,5 millones de habitantes de la capital chilena a un confinamiento que, en principio, durará hasta el viernes 29 de mayo a las 22.

La creciente crisis sanitaria impulsó protestas callejeras, y el Ministerio del Interior anunció hoy la presentación de querellas contra 15 personas involucradas en una manifestación ocurrida en la comuna (barrio) capitalina de El Bosque, que exigían mayor atención del gobierno.

Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, afirmó en una entrevista con CNN Chile que presentaron querellas contra 10 personas por saqueos a una distribuidora de gas y otras dos contra personas por llevar elementos explosivos, ya que "portaban 12 botellas adaptadas para la fabricación de bombas molotov".

Este resurgimiento de la protesta social se produce en medio de la cuarentena total que rige en el Gran Santiago y en las comunas de menores ingresos comenzaron los reclamos por falta de alimentos.

Las protestas sociales siguieron este miércoles cuando vecinos de la comuna capitalina de La Pintana cortaron el tránsito y pusieron barricadas exigiendo soluciones a las autoridades ante su falta de trabajo y de alimentos en medio de la crisis sanitaria.

"Aquí nosotros si no salimos, no comemos, el 70% de esta gente (vecinos de La Pintana) trabaja en la calle y se alimenta en la calle", manifestó uno de los vecinos a la radio Bío Bío.

Al lugar de la protesta llegó personal de Carabineros y del Ejército para dialogar con los manifestantes y que no ocurriera lo que pasó en la comuna de El Bosque el pasado lunes, donde los protestantes se enfrentaron con piedras a la policía.

Según reseña el portal El Mostrador, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, expresó que grupos ligados al narcotráfico están entregando canastas de comida y material clínico a los vecinos en medio de la crisis.

Pizarro reveló que hay "sectores donde los narcotraficantes están llegando primero, eso es así. Buscan parecer solidarios, compran conciencias".

"Esto (crisis del coronavirus) va a durar un par de meses y eso hace a las personas más vulnerables. Es muy difícil para las personas no caer en la tentación porque el Estado no está llegando. Donde está ausente el Estado, estas bandas crecen", cerró la alcaldesa.

En la mañana, el ministro de salud, Jaime Mañalich, detalló en conferencia de prensa desde el Palacio de La Moneda que debido al incremento en casos y fallecidos diarios, se renueva la cuarentena total en las 32 comunas (barrios) y otros seis sectores aledaños de la Región Metropolitana hasta el próximo viernes 29 de mayo a las 22.

También ratificó la medida de aislamiento hasta el 29 de mayo para las ciudades de Iquique y Alto Hospicio (Región de Tarapacá) y las localidades de Antofagasta y Mejillones (Región de Antofagasta) y que se suma a la medida la ciudad de Lonquimay en la Región de La Araucanía.

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, informó que "se notificaron 35 personas fallecidas, lo que suma un total de 544 asociadas al coronavirus, la mayoría de ellas con antecedentes de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes y principalmente enfermedades cardiovasculares.

Daza notificó que se contabilizaron 4.038 casos nuevos, de los cuales 3.647 presentaron síntomas y 391 fueron asintomáticos, para un total de 53.617 infectados.

"Más de un 85% siguen correspondiendo a la Región Metropolitana" explicó la funcionaria.

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que existen 904 personas hospitalizadas, de las cuales 758 están conectadas a ventilación mecánica con 143 que están en condición crítica.

Mañalich indicó que en los próximos días los casos probables de contagio "van a ser sumados a los casos activos", por lo que advirtió que "a lo mejor por ello" se observen un aumento relevante en los casos informados.

El ministro cerró la conferencia de prensa informando que desde hoy a las 18 y durante todo el fin de semana se establecerá un cordón sanitario "muy estricto" en la Región Metropolitana, el Gran Concepción y la ciudad de Temuco con el fin de "no permitir el paso, en ningún sentido de personas que buscan alejarse, salir de estos núcleos urbanos y con ellos aumentar el riesgo de infección a las localidades que concurran".

Por otra parte, el Servicio Jesuita de Migrantes puso en marcha un dormitorio temporal para un grupo de 300 venezolanos que tienen más de dos semanas durmiendo en las afueras de la embajada de su país en Santiago, solicitando ser repatriados en medio de la crisis sanitaria.

José Tomás Vicuña, director del Servicio Nacional Jesuita de Migrantes, explicó en una entrevista con el canal 24 Horas que serán 70 personas las que podrán acceder a camas, calefacción y ducha en una carpa climatizada, mientras esperan resolver su situación migratoria.

Vicuña destacó que desde "hace dos semanas hay más de 300 personas durmiendo en situación de calle en las afueras de la embajada de Venezuela" y también comentó que el objetivo de esta ayuda es "dar mayor dignidad".

Chile vive desde el 18 de marzo un Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe por 90 días, decretado por el gobierno, para atacar la crisis sanitaria generada por el coronavirus.