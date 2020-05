Destacan que en los niños el riesgo parece ser muy bajo

En uno de los lugares más golpeados por el coronavirus de Europa, como es Reino Unido, con 3.142 nuevos contagios y 170 muertos en las últimas horas, lo que hace un total de 243.303 afectados y 34.636 decesos, el dato llamativo es que de los 10 millones de chicos menores de 15 años, sólo dos han perdido la vida a causa de la pandemia.

Hay más. De los 17 millones de jóvenes menores a 25 años, fallecieron 26, algo que robustece la idea de que los riesgos más concretos están depositados en el segmento de los mayores de 65 años, con un 88 por ciento de las muertes.

Según algunos expertos, la estadística se contrapone así con la idea de que los menores no se pueden alejar ni un metro de sus casas.

“Hay que cuidarlos”, es una de las frases más escuchadas, en medio de la preocupación y el temor. Pero muchos lo confrontan con datos estadísticos y aseguran que el peligro para los más pequeños es proporcional a su edad. “Es lo más diminuto imaginable”, destacan.

Como se sabe, desde mediados de la semana pasada, la gente puede salir de su domicilio más de una vez al día para hacer ejercicio físico, pero el Gobierno pidió a la población que sólo acuda al trabajo si no puede hacerlo en casa y que lo haga caminando o en bicicleta para evitar el transporte público, la gran inquietud, sobre todo en ciudades como Londres.

Esta medida trajo las críticas del secretario general del sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y de Transporte, Mick Chash quien la semana pasada denunció las medidas irresponsables del gobierno británico.

Tras esta flexibilización, Johnson presentó un polémico plan de desescalada en el que se dispone a reabrir en fases los colegios de primaria el 1º de junio a pesar de las reservas y la negativa de los sindicatos de maestros, que temen una expansión de los contagios en las aulas.

En medio de la crisis de salud y económica a raíz de la pandemia, el gobierno de Johnson comienza a recibir golpes desde distintos sectores y pierde el apoyo de los británicos, por lo que se dirigió a la población a través de una carta abierta publicada en el diario Mail on Sunday.

En la misiva, Johnson aseguró comprender las dificultades de la gente con las restricciones del gobierno y pidió paciencia a la población.

“Estamos intentando hacer algo que no hemos hecho nunca: salir de un confinamiento total de forma que sea seguro para la salud y no ponga en peligro todo el duro trabajo que habéis realizado”, se justificó el premier.