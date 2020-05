Finlandia reabre escuelas y guarderías sin el aval de los sindicatos docentes

En medio de las críticas de la comunidad educativa, miles de estudiantes finlandeses de nivel preescolar y primario regresaron hoy a las aulas al inicio de una reapertura escalonada y con restricciones de escuelas y guarderías que permanecían cerradas hace casi dos meses por la pandemia de coronavirus.

"Según los expertos, el impacto de la reapertura de las escuelas en la epidemia será pequeño, pero los beneficios para los niños serán grandes", afirmó ayer en rueda de prensa la ministra de Educación, Li Andersson, para justificar la medida.

La reapertura entró en vigor a pesar de las advertencias del sindicato de maestros debido al riesgo que supone para la salud de los profesores, los alumnos y sus familiares, ya que, según denunció en un comunicado, "no hay garantías de que sea seguro abrir las escuelas".

"No está claro que esto sea en interés de los niños", agregó el comunicado, citado por la agencia de noticias EFE.

Andersson aclaró que las autoridades municipales, competentes en materia educativa, podrán ordenar el cierre de algunas escuelas si aprecian un aumento notable del número de contagios.

Asimismo, el gobierno finlandés ha impuesto una serie de restricciones en los centros educativos para evitar que la situación vuelva a empeorar de forma significativa.

Entre otras medidas, los alumnos serán divididos por grupos separados unos de otros, se intensificarán las medidas de higiene y se escalonarán las clases, los horarios de comidas y las entradas y salidas de los colegios.

Según los expertos, el descenso constante en el ritmo de nuevos contagios y de fallecimientos en las últimas semanas indica que la pandemia está bajo control, aunque no ha sido superada.

Finlandia, con una población de 5,5 millones de habitantes, ha registrado hasta la fecha 6.145 casos confirmados y 284 muertos por la Covid-19, según las últimas cifras oficiales.

La decisión de reabrir los centros educativos cuando apenas quedan dos semanas para el final del curso despertó también las críticas de un sector de los padres.

Finlandia introdujo medidas sanitarias a mediados de marzo que incluyeron el cierre obligatorio de las escuelas para todos los niños mayores de diez años, y se les dijo a los niños más pequeños que permanecieran en sus hogares a menos que sus padres fueran trabajadores esenciales.

A principios de mayo, el gobierno anunció un plan para levantar escalonadamente las medidas restrictivas.