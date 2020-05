Trump desoye a los expertos y avanza con el fin del encierro

El gobierno del presidente Donald Trump decidió no aplicar recomendaciones de los principales epidemiólogos de su país sobre cuándo y cómo aliviar cuarentenas en Estados Unidos, pese a que las muertes superaron las 73.000 y un modelo matemático predice ahora hasta 134.000 decesos por el nuevo coronavirus.

En tanto, el impacto del parón provocado por la pandemia se siente con fuerza en la primera economía mundial, donde más de 3,1 millones de personas pidieron la semana pasada el subsidio de desempleo, lo que elevó el total de solicitudes a más de 33 millones en las últimas seis semanas.

La cifra acumulada desde el inicio del brote equivale al 22% de la población en edad de trabajar, según informó ayer el Departamento de Trabajo.

No obstante, estos datos brindan solo un escenario parcial del mercado laboral estadounidense, ya que no incluyen a millones de trabajadores independientes y subcontratistas.

Tras registrar una tasa de desempleo de 4,4% en marzo, las autoridades darán a conocer hoy el índice correspondiente a abril que, según los pronósticos de algunos analistas, podría alcanzar hasta un 16%.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, Trump se ha mostrado ansioso por relanzar la economía del país, cuyos buenos indicadores -con los que contaba el mandatario para su reelección en noviembre- se desplomaron por la parálisis provocada por las restricciones impuestas para frenar el brote.

Por eso, pese a las recomendaciones de los expertos médicos de su país, el magnate republicano instó a los gobernadores a retirar las medidas anticrisis y reactivar cuanto antes sus estados, sin planear una salida conjunta y coordinada.

El gobierno de Trump decidió la semana pasada descartar un documento que había solicitado a los principales epidemiólogos del país con recomendaciones detalladas para las autoridades locales sobre cuándo y cómo reabrir restaurantes y otros lugares públicos cerrados por el covid-19.

El informe de 17 páginas del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), titulado “Guía para implementar el marco de referencia para volver a abrir a Estados Unidos”, fue escrito para ayudar a líderes religiosos, dueños de comercios, educadores y funcionarios estatales y locales a reanudar sus actividades de la manera más segura.

Se suponía que iba a ser publicado el viernes pasado, pero los científicos del CDC que lo elaboraron fueron informados en las últimas horas de que no será aplicado.