Piñera le dio un cargo a una nieta de Pinochet

El presidente chileno, Sebastián Piñera, le tomó ayer el juramento como nueva ministra de la Mujer y la Equidad de Género a una nieta del dictador Augusto Pinochet, Macarena Santelices.

"Es una ceremonia sencilla, pero con mucho significado. Estoy seguro de que Macarena (Santelices) y Carolina (Cuevas, subsecretaria) van a cumplir y van a estar a la altura de este tremendo desafío", afirmó el mandatario durante el acto de juramento en el Palacio de La Moneda.

La nueva ministra de la Mujer es licenciada en ciencias de la comunicación de la Universidad de Viña del Mar y también fue alcaldesa (intendente) de Olmué (norte) entre los años 2012 y 2019 y viene a sustituir en el cargo a Isabel Plá, quien renunció al puesto el pasado 13 de marzo.

Santelices es sobrina nieta del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) y fue ella misma quien lo reconoció en octubre pasado en una entrevista televisiva en el canal Quintavisión.

"Yo creo que la vida está hecha de rigor, de esfuerzo y yo soy hija del mérito. No he tenido los cargos por ser hija o nieta de... he tenido cargos gracias al trabajo que he demostrado a mis vecinos. Yo, de verdad, creo que eso de segmentar a las personas por ser de un lado o de otro ya pasó de moda", afirmó Santelices en la entrevista a Quintavisión el 15 de octubre pasado, cuando dejaba su cargo como alcaldesa para postularse como candidata a gobernadora de la región de Valparaíso, a 159 kilómetros de Santiago.