En Brasil hubo 428 fallecidos en un día y ya son 6.329

Autoridades sanitarias de Brasil reportaron ayer que la cifra de fallecidos a causa de la pandemia de coronavirus ascendió a 6.329 en ese país, después de registrarse 428 nuevos decesos en las últimas 24 horas.

En tanto, la cantidad de infectados aumentó a 91.589 este viernes, con un incremento de 6.209 casos con relación a los 85.380 totalizados en la víspera, según datos oficiales del ministerio de Salud brasileño.

Según datos de la universidad estadounidense Johns Hopkins, Brasil, el país más afectado por la pandemia de Covid-19 en América Latina, se ubica décimo en el ranking mundial de naciones con mayor número de infectados.

Esa nómina la lidera Estados Unidos, con más de un millón de casos confirmados y al menos 64.203 muertes, en tanto Brasil superó este jueves en cantidad de contagios a China, justamente el país en donde se originó el brote de este nuevo coronavirus que luego se convirtió en pandemia.

En este contexto, el presidente Jair Bolsonaro dijo que le "gustaría que todos volvieran a trabajar" y cargó nuevamente contra los gobernadores que impusieron en sus estados medidas de distanciamiento social en busca de contener el avance de la enfermedad.

"Me gustaría que todos volvieran a trabajar, pero quien decide eso no soy yo, son los gobernadores e intendentes", sostuvo Bolsonaro en declaraciones por la celebración del Día del Trabajador.

Así, el mandatario utilizó una transmisión en vivo desde el Palacio Alvorada, su residencia oficial como jefe de Estado, para volver a criticar a los gobernadores.

Desde un primer momento, Bolsonaro ha tratado de priorizar la economía de Brasil por sobre la salud de la población, mostrándose enérgicamente en contra de medidas de prevención sanitaria, como los confinamientos sociales.

Al respecto, señaló: "El Tribunal Supremo dispuso que gobernadores e intendentes decidan sobre la cuarentena para achatar los contagios".

"No se ha achatado en nada la curva. Los gobernadores e intendentes que tomaron las medidas más duras no consiguieron achatar nada", remarcó.

Para finalizar su discurso por el 1° de mayo, el mandatario expresó: "Buen día para todos. Brasil es un país maravilloso. Estoy seguro de que teniendo a Dios por encima de todo, pronto volveremos a la normalidad".

Por otra parte, uno de los hijos de Bolsonaro, Renan, generó polémica en el vecino país cuando se tornó viral un video en el que aparece diciendo, en medio de la pandemia de coronavirus, que prefiere "morir teniendo sexo que tosiendo".

"¿De qué pandemia hablan? Esto es un cuento de los medios para que te encierres en tu casa y pienses que es el fin del mundo.

Supongamos que tengo el virus. Okey, prefiero morir teniendo sexo que tosiendo", aseguró el hijo del presidente.

Luego, Renan utilizó la red social Twitter para considerar que sus expresiones habían sido sacadas de contexto.