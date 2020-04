Brasil: confirman 338 muertes en un día por coronavirus

Brasil confirmó 338 muertes por la pandemia de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que la cantidad de fallecidos supera los 4.500.

Esto marca un incremento del 8% en el número de víctimas fatales con respecto al reporte del domingo. La cantidad de casos registrados, en tanto, fue de 4.613, llevando el total a 66.501.

El estado más afectado, tanto en lo que respecta a decesos como casos, continúa siendo San Pablo, con 1.825 y 21.696, respectivamente.

Río de Janeiro ocupa el segundo lugar de la lúgubre lista, con 677 y 7.944.

Las autoridades sanitarias esperan que la curva de la enfermedad alcance su pico entre mayo y junio, pero muchos estados ya han comenzado a relajar las cuarentenas y el nuevo

ministro de Salud, Nelson Teich, estudia medidas para flexibilizar las restricciones.

Sin ir más lejos un video se hizo viral ayer que muestran un shopping del Estado de Santa Catarina en medio de un aluvión de personas que pasean como si nada ocurriera.

En las imágenes se ve a los clientes (algunos de ellos de edad avanzada), todos con barbijos, caminando sobre una alfombra roja. Los empleados, también con máscaras protectoras, los aplauden a medida que van ingresando por las puertas vidriadas. Un saxofonista los recibe tocando la canción Have you ever seen the rain? (¿Alguna vez has visto la lluvia?), de la banda Credence Clearwater Revival.

Así también el ministro de Economía Paulo Guedes dijo el lunes que Brasil no quiere convertirse en una Argentina ni en una Venezuela y por eso seguirá por el camino de la prosperidad, abriendo su economía en un marco de estabilidad fiscal.

“Brasil va a sorprender al mundo”, dijo Guedes tras la reunión, en referencia a lo que será la recuperación económica del país tras la pandemia del nuevo coronavirus.



Bolsonaro

El presidente Jair Bolsonaro ratificó la autoridad de su ministro Paulo Guedes sobre la economía de Brasil, buscando estancar la crisis de gobernabilidad desatada tras las recientes y traumáticas salidas del gobierno de los populares ministros de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, y de Salud, Luiz Henrique Mandetta.

Esas salidas dejaron a Guedes como el gran pilar del gobierno de Bolsonaro, que tiene escaso apoyo en el Congreso y sobre el que llueven pedidos de juicio de político, lo que llevó al presidente a buscar un freno a las turbulencias, al menos este momento, y dar un rotundo respaldo al funcionario.

Desde el Poder Legislativo, en tanto, llegaron claros mensajes que un proceso de impeachment no está a la vista, al menos en el corto plazo.