Insólitas declaraciones de Trump y Bolsonaro acerca del coronavirus

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos y Jair Bolsonaro, su par del Brasil, pronunciaron declaraciones insólitas en referencia al coronavirus, el primero con recomendaciones preventivas quizás más peligrosas que la enfermedad misma y el segundo, negando la gravedad del tema.

Expertos de la salud de los Estados Unidos alertaron públicamente sobre las últimas declaraciones de Trump, quien llegó a sugerir la ingesta de desinfectante para combatir el nuevo brote de coronavirus o bien "introducir luz solar en el cuerpo de los pacientes infectados".

Bolsonaro, mientras tanto, arremetió contra la Organización Mundial de la Salud en la figura de su conductor y hasta negó la gravedad de la pandemia.

En el primer caso, Trump se hizo eco de una investigación según la cual el virus (del COVID 19) no vive tanto tiempo cuando está expuesto a temperaturas cálidas y húmedas.

"Veo el desinfectante que lo elimina en un minuto, un minuto. ¿Y hay alguna manera de que podamos hacer algo así mediante una inyección en el interior o casi una limpieza?", incitó el mandatario, agregando que "sería interesante verificar".

Por su parte, Bolsonaro atacó nuevamente a la Organización Mundial de la Salud, señalando que su presidente, el sudafricano Tedros Adhanom Ghedreywsu, no tendría autoridad para hablar sobre el coronavirus y recomendar la cuarentena porque "no es médico".