Se aceleran los contagios y México estiró su cuarentena

México extendió el confinamiento hasta el 30 de mayo, tras haber ingresado en la fase de aceleración masiva de contagios por coronavirus, con 712 muertos y 8.772 casos positivos, aunque se estima que la cantidad de enfermos podría ser ocho veces más alta dado que el país no realiza pruebas masivas de diagnóstico.

"Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de covid-19, recordando que estamos en una fase de ascenso rápido donde se acumulan una gran cantidad de contagios", dijo el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López Gatell. Ante la aceleración de los contagios, López Gatell reafirmó la necesidad de mantener la distancia a fin de que los contagios "sean lo mínimo posible".

El gobierno mexicano obligó a frenar las actividades económicas no esenciales hasta el 30 de abril y exhortó a la población a quedarse en casa, si bien la cuarentena no es obligatoria, para no afectar a los más de 50 millones de pobres del país.

López Gatell, quien prevé el pico de la pandemia para entre el 8 y el 10 de mayo, sostuvo que "vendrán momentos difíciles".