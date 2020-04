La cotización del crudo cae a su nivel más bajo de la historia

En medio de una crisis sin precedentes, la cotización del barril de crudo caía hoy al nivel más bajo de la historia, por el impacto de la pandemia de coronavirus sobre la actividad y el agotamiento de la capacidad de almacenamiento.

El precio del petróleo WTI de Estados Unidos se desplomaba 73,67 %, hasta los 4,81 dólares el barril.

En cambio, el precio de los futuros de petróleo WTI de junio se mostraban más estables.

La caída este lunes fue cerca del 9%, hasta situarse los 22,7 dólares el barril.

Los mercados de petróleo estadounidense experimentaron un raro fenómeno por el cual el precio futuro cotiza a un precio más elevado que el actual.

En el caso del petróleo de referencia en Europa -clave para las petroleras argentinas-, el precio del barril de Brent se situaba en 26,67 dólares, 5% inferior al del cierre del viernes último.

En lo que va de año, el barril de Brent cayó más del 60%, por el impacto de la pandemia sobre el nivel de actividad.

Los futuros del WTI de mayo mostraban ventas masivas porque todos los inversores que no quieran entrega física necesitan vender el contrato de mayo antes de su vencimiento, lo cual opera este martes.

Pero no hay compradores físicos para este contrato ya que las capacidades de almacenamiento en Estados Unidos alcanzando su máximo, lo cual explica que haya habido operaciones por debajo de cero dólar, es decir, compradores que le pagan al vendedor por devolverle el barril.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calificó al 2020 como "el peor año de la historia para el petróleo" y se refirió al presente mes como "abril negro".

El exceso de oferta pondría a prueba la capacidad mundial de almacenar crudo, con el riesgo de que la saturación en algunos yacimientos obligue a parar la producción.

El fenómeno ya está ocurriendo en la Argentina, donde las petroleras dejaron de refinar porque no tienen donde almacenar.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) pronosticó que la demanda de crudo descendería en torno a 20 millones de barriles por día en abril.

En el conjunto del año, la demanda se reducirá en 6,91 millones de barriles por jornada, estimó.

La crisis se agravó después de que Arabia Saudita, miembro de la OPEP, lanzara una guerra de precios con Rusia, que no es miembro de esta organización.

Los dos países pusieron punto final a la disputa a principios de este mes aceptando, junto con otros Estados, reducir la producción en casi 10 millones de barriles diarios para impulsar los mercados afectados por el virus.

Pero los precios siguieron cayendo y los analistas estiman que los recortes no bastan para compensar la caída masiva de la demanda.

Analistas temen que las instalaciones de almacenamiento en Estados Unidos se estén quedando sin capacidad.