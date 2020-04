Se estabiliza la tasa de mortalidad en el Reino Unido

Con 847 nuevas muertes en las últimas 24 horas, el gobierno de Reino Unido informó hoy que la tasa de mortalidad por la pandemia de coronavirus comenzaba a estancarse, al mismo tiempo que anunció un paquete millonario para desarrollar una vacuna y financiar programas médicos.

La tasa de mortalidad se ha mantenido aproximadamente entre 750 y 850 durante los últimos cinco días, según el Departamento de Salud y Asistencia Social; mientras que el total de fallecimientos aumentó a 14.576 y el número de infectados a 108.692.

Sin embargo, el gobierno británico había anunciado una nueva extensión de la cuarentena por otras tres semanas más y advertido que la situación aún es grave.

El Reino Unido tiene una de las tasas de mortalidad por coronavirus más altas de Europa debido a que todavía no alcanzó el pico de la crisis, mientras que la propagación del virus se está desacelerando en muchos otros países.

El ministro de Salud Matt Hancock presentó un plan de seis puntos sobre cómo el gobierno está abordando la crisis del coronavirus y subrayó que el primer paso para vencer la pandemia es el distanciamiento social, con el Reino Unido actualmente confinado durante al menos otras tres semanas.

Según Hancock, el gobierno había considerado el confinamiento exclusivo para Londres, donde se registra la mayor cantidad de casos, pero se decidió que el enfoque en todo el Reino Unido era el mejor.

"Separar una parte del país del resto en realidad tiene desventajas en términos de la unidad nacional que hemos visto en apoyo de la respuesta general", indicó.

Explicó que el distanciamiento social evita la propagación de la infección, lo que significa que el Servicio Nacional de Salud (NHS por sus siglas en inglés), no esté sobrepasado con los casos de coronavirus.

Entre otros puntos, el plan incluye un aumento de la capacidad del NHS para que los trabajadores de la salud tengan más espacio para brindar a los pacientes el tratamiento que necesitan y no tengan que tomar decisiones sobre a quién pueden atender.

Además, aumenta el suministro de equipos correctos para ayudar a los pacientes y protegerse lo suficiente y elevar la cantidad de test, así como "rastrear" el virus y proteger proteger a las personas más vulnerables de la sociedad de la infección.

Poco después, el gobierno británico anunció un paquete millonario para financiar el desarrollo de una vacuna y otros proyectos de investigación médica vinculados.

Primero se creará un nuevo Grupo de Trabajo de Vacunas que impulsará, agilizará y coordinará los esfuerzos de investigación, y luego será el responsable de producir la vacuna y ponerla a disposición de la sociedad británica lo antes posible.

Además, financiará con 14 millones de libras esterlinas 21 nuevos proyectos de investigación médica, centrados en posibles tratamientos para coronavirus.

Por ejemplo, un nuevo proyecto dirigido por la Universidad de Oxford probará un medicamento antipalúdico que se cree tiene propiedades antiinflamatorias que podrían servir para disminuir los efectos de Covid-19 en las personas de los grupos de riesgo.