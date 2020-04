El premier italiano Conte confirmó que extiende la cuarentena hasta el 3 de mayo

El gobierno italiano extenderá la cuarentena dispuesta por el coronavirus hasta el 3 de mayo, ya no hasta el 13 de abril como había anunciado, al considerar que las medidas de restricción "están dando frutos" y deben ser mantenidas, en un esquema que incluirá pocas flexibilizaciones a la suspensión vigente de industrias "no esenciales".



Italia, según los reportes oficiales, registró 570 víctimas mortales en las últimas 24 horas, con lo cual hubo 18.239 decesos desde el inicio de la pandemia y detectó 1.396 positivos más que ayer.



Al anunciar hoy la prórroga del aislamiento, el premier Giuseppe Conte dijo: "Firmé un decreto para extender las medidas hasta el 3 de mayo. Es una decisión difícil pero necesaria, de la que asumo toda la responsabilidad política".



"El comité técnico científico nos confirmó que las señales de la curva de contagios son animadoras y que las medidas están dando frutos, pero por esto mismo no podemos hacer que los esfuerzos hechos hasta ahora parezcan en vano", planteó Conte.



"Si no, podríamos perder los resultados positivos hasta ahora, y seria una gran frustración y deberíamos empezar de cero", advirtió.



"Estamos todos impacientes por la reapertura. Espero que el 3 de mayo se pueda empezar, con cautela, pero reabrir. Debemos cumplir este esfuerzo, respetando las reglas", animó Conte en su mensaje transmitido en vivo.



Además, Conte confirmó que la extensión de la cuarentena se hará para la gran mayoría de las industrias, con muy pocas flexibilizaciones.



"La prórroga de las medidas vale también para las actividades productivas. Siempre pusimos la tutela de la salud en primer lugar. Nos damos cuenta de nuestro tejido productivo. Nuestra determinación es la de aflojar lo antes posible las medidas a las industrias productivas, pero no estamos todavía en esas condiciones", analizó.



"Desde el 14 de abril abriremos papelerías, librerías y negocios para niños y recién nacidos", planteó en esa dirección, al anunciar las nuevas industrias exentas de la cuarentena.



En ese marco, Conte planteó también que "ya se empezó" a trabajar para la denominada "fase 2" del virus.



"No vamos a esperar a que el virus se haya ido del todo de nuestro territorio. Estamos trabajando en un programa de un grupo de trabajo de expertos y de un protocolo de seguridad para la etapa en la que tendremos que convivir" con el coronavirus, planteó.



Como expuso Conte, la extensión de las medidas de restricción se dan en un marco en el que las autoridades reconocen una "baja en la curva", pero que sigue con altos números de víctimas diarias.



El jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli, informó hoy en conferencia de prensa que Italia registró 570 víctimas mortales en las últimas 24 horas, lo que lleva el total a 18.239 desde el inicio de la pandemia.



"Hay 1.396 positivos más que ayer, aunque con una caída en la presión sobre los hospitales que se mantiene hace una semana", planteó Borrelli, quien confirmó una nueva suba en el porcentaje de pacientes "con pocos o nulos síntomas" en aislamiento domiciliario, que llegó al 68%.



El presidente del Instituto Superior de Sanidad (ISS), Silvio Brusaferro, respaldó hoy la decisión de alargar las medidas y pidió "no bajar la guardia".



"La curva nos muestra claramente una situación de baja de la curva y esto es una señal positiva, pero que no debe hacernos bajar la guardia", planteó ante la prensa y explicó que "el cuadro confirma el escenario de los últimos días y nos da un indicador de la eficacia de las medidas, que son importantes y son esenciales para mantener la curva".



Además, el funcionario de salud confirmó que el perfil de las víctimas era "en su mayoría hombres de más de 80 años con patologías previas", como el ISS registra desde el inicio de la pandemia.



La ministra del Interior, Luciana Lamorgese, se sumó hoy a los pedidos para respetar la cuarentena y en una entrevista con el diario Corriere adelantó que su cartera reforzará los controles durante el fin de semana de Pascua para evitar los desplazamientos "hacia las segundas casas o lugares de vacación".



Sin embargo, de acuerdo a los datos de Interior unas 10.000 personas son multadas a diario en lo que va de abril por no respetar las restricciones de movimiento.