El primer ministro británico sigue en terapia intensiva por covid-19

El primer ministro británico, Boris Johnson, infectado de coronavirus, se mantuvo estable en su primer día en terapia intensiva, con oxígeno pero sin estar conectado a un respirador, mientras el país registró un nuevo récord de 786 muertos por el virus en las últimas 24 horas.

El último balance oficial reportó un total de 6.159 muertos y más de 55.200 casos de infectados, con alrededor de 3.000 casos nuevos en las últimas 24 horas, un conjunto de cifras que, pese a su contundencia, fueron interpretadas con optimismo por el Gobierno.

El principal asesor científico del Gobierno, Patrick Vallance, aseguró que es posible que el Reino Unido esté comenzando a aplanar la curva de la epidemia, según explicó en la sesión informativa diaria que compartió ayer con el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, quien quedó a cargo del Ejecutivo británico mientras Johnson continúe en el hospital.

Las autoridades hicieron este anuncio optimista luego que el vocero de Boris Johnson informara a la prensa que el primer ministro se encontraba estable, que no fue diagnosticado con neumonía y que no estaba conectado a un respirador, a pesar de haber sido internado en terapia intensiva por síntomas persistentes de coronavirus.

El premier, el primer jefe de gobierno con un caso conocido de coronavirus en el mundo, pasó la noche en terapia intensiva en el Hospital Saint Thomas de Londres, después que sus síntomas de la enfermedad causada por el virus empeoraran y tuviera dificultades para respirar.

Mientras esté allí, Raab asumirá el control operativo del Gobierno.

“Permaneció estable durante la noche, recibe tratamiento de oxígeno normal y respira sin ayuda. No ha requerido respiración mecánica ni asistencia respiratoria invasiva”, contó el canciller durante la presentación ante la prensa.

Agregó que se mantiene de buen humor y de acuerdo con la práctica clínica habitual, su progreso continúa siendo monitoreado de cerca.