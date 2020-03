Más de 200.000 empresas francesas pidieron reducir salarios por la crisis

La ministra de Trabajo francesa, Muriel Pénicaud, informó hoy que hasta el viernes pasado 220.000 empresas solicitaron autorización para aplicar descuentos salariales a 2,2 millones de trabajadores que verían reducida su jornada y salario en medio de la crisis por coronavirus.



Los pedidos surgieron luego que se conociera que la estrategia oficial para el mercado de trabajo implica esa posibilidad como recurso para evitar despidos en medio de la crisis del coronavirus.



"Estamos en miles de solicitudes por minuto" explicó Pénicaud en declaraciones al programa Gran Jurado de la televisión RTL.



La funcionaria precisó que las áreas más afectadas son "industria, alojamiento y restauración, construcción y comercio no alimentario", tales como "talleres, que están viéndose muy afectados en este momento".



"Repito a las empresas: no despidan, utilicen el trabajo con suspensión parcial. Mantendrá su capacidad y no dejará a sus empleados sin trabajo" argumentó, según informó la agencia de noticias Europa Press.



Incluso para "solo un empleado, la suspensión parcial funciona" insistió.



Este mismo domingo, las autoridades francesas elevaron de 135 a 200 euros la multa por saltarse el confinamiento establecido, una medida publicada este domingo en el Diario Oficial, que también precisa que la multa agravada llega a 450 euros.



El último balance oficial eleva a 38.105 los contagiados y a 2.317 los fallecidos por el coronavirus en Francia.



Entre las víctimas mortales está Patrick Devedjian, un ex funcionario del gobierno de Nicolás Sarkozy, que ostentó el cargo de ministro de la Aplicación del Plan de Recuperación tras la crisis económica de 2008.



Devedjian, que tenía 75 años y era el presidente del departamento de Altos del Sena, había sido hospitalizado el jueves pasado tras ser diagnosticado con Covid-19, según ha anunciado el propio departamento a través de un comunicado.