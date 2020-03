Ya hay 47.610 contagiados. Actualización durísima de datos. España ya supera a China en número de muertos oficiales al alcanzar los 3.434, según la información del Ministerio de Sanidad, que precisa que ya hay 47.610 contagiados en el país.

Estos datos suponen 7.937 nuevos contagios respecto a ayer -un 20% de incremento- y 738 fallecidos más -un 27% más-. El Ministerio de Sanidad ha informado además de que hay 3.166 pacientes en la UCI y que 5.367 personas han superado ya el COVID-19.

El mayor número de contagios se registran en Madrid, con 14.597, siguiendo después Cataluña (9.937), País Vasco (3.271) y Andalucía (3.010), en número totales.

Madrid también registra el mayor número de fallecidos, con 1.825.

China es el país con el mayor número de casos de contagios hasta el momento, aunque ya ha sido superara su cifra de 3.281 muertes por Italia y España, siempre teniendo en cuenta los datos oficiales de los gobiernos.

Desde el Gobierno se ha reiterado que llegan los días más duros -la “ola” como dijo Pedro Sánchez- y se ha pedido al Congreso prorrogar otros quince días el estado de alarma -hasta las 00.00 horas del 12 de abril-.

“Si no estamos, estamos muy cerca del pico”

El director del Centro de Alarmas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado que “si no estamos, estamos muy cerca del pico”, “Las tendencias no nos indican que vayamos hacia atrás”, ha recalcado durante la rueda de prensa diaria en Moncloa.

Ha querido advertir de que si al llegar al máximo no continúan las medidas de implementación, se haría un “flaco favor”: “Volver a recuperar el incremento es fácil, hay que mantener la tensión más tiempo”.