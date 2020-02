Latinoamérica reportó el primer caso de coronavirus

Asia informó de cientos de nuevos casos de coronavirus y Estados Unidos advirtió de una pandemia inevitable, mientras la enfermedad se extendía por Europa y Brasil, que confirmó la primera infección en América Latina.

El Ministerio de Salud de Brasil confirmó el primer caso de la nueva cepa de coronavirus en América Latina: un hombre de 61 años que había estado recientemente en Italia.

El caso coincide con la festividad de carnaval, una época del año en la que los viajes domésticos se disparan. La noticia del caso hizo que las acciones de la Bolsa de Sao Paulo se hundieran un 7%.

El doctor Bruce Aylward, responsable de una misión conjunta de la OMS y China sobre el brote, dijo a periodistas a su regreso a Ginebra que los preparativos no deben esperar.

“Piensen que el virus va a presentarse mañana. Si no piensan así, no están preparados”, dijo. “Se trata de una epidemia que está escalando rápidamente en diferentes lugares y que debemos afrontar muy rápidamente para evitar una pandemia”.

La OMS afirmó que el brote tocó su pico en China en torno al 2 de febrero, después de que las autoridades aislaron la provincia de Hubei e impusieron otras medidas de contención.

La Comisión Nacional de Salud de China informó el miércoles de 406 nuevas infecciones, por debajo de las 508 del día previo, elevando el número total de casos confirmados en la China continental a 78.064. La cifra de muertes aumentó en 52, a 2.715.

Corea del Sur, que con 1.261 casos es el país con un mayor número fuera de China, reportó 284 nuevos afectados, incluyendo un soldado estadounidense, mientras las autoridades preparaban un ambicioso plan para examinar a más de 200.000 miembros de una iglesia en el epicentro del brote.

La cifra de nuevos infectados por el virus en China -donde se inició el brote- fue superada por primera vez por el número de casos en otros países, en una jornada en la que Pakistán, Grecia y Argelia reportaron sus primeros afectados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) instaron a sus ciudadanos a prepararse, ya que si bien el riesgo inmediato es bajo, la situación mundial sugiere que era probable que haya una pandemia.

Estados Unidos reportó 59 casos del virus. El presidente Donald Trump, de regreso en Washington tras una visita a India, acusó a los canales de TV que frecuentemente lo critican “de hacer todo lo posible para que parezca (que la situación por el coronavirus) se vea lo peor posible, lo que incluye asustar a los mercados”.