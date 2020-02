Marchas y contramarchas con la candidatura de Evo

La campaña electoral de Bolivia volvió a enrarecerse ayer con las versiones y desmentidas sobre la habilitación de las candidaturas a senador del expresidente Evo Morales y el excanciller Diego Pary, y también con el anuncio de la Fiscalía de La Paz de que abrió un nuevo proceso al líder del MAS por el delito de fraude electoral en los comicios del 20 de octubre pasado.

La rueda comenzó a correr anoche, cuando el MAS se declaró “en emergencia” ante la posibilidad de que la justicia electoral boliviana rechazara la candidatura de Morales y se aceleró ayer, cuando el diario cruceño El Deber aseguró que “Inhabilitan candidatura de Evo Morales”, citando a fuentes masistas.

“Según fuentes del partido, el expresidente y el excanciller Diego Pary fueron eliminados de las listas por no cumplir los requisitos; el Tribunal Supremo Electoral aún no se ha pronunciado”, afirmó el matutino de Santa Cruz de la Sierra.

El reguero que encendió esta nota fue cortado sobre el mediodía cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclaró en conferencia de prensa que todavía no había tomado una decisión sobre la habilitación de las candidaturas a senadores de Morales y Pary.

El presidente del TSE, Salvador Romero, hizo estas declaraciones después de que el MAS afirmara que Morales y Pary habían sido inhabilitados para participar de las elecciones del 3 de mayo próximo y que el candidato presidencial, Luis Arce, fue habilitado.

Romero aseguró que el TSE “continúa en un análisis minucioso de todas las impugnaciones a candidatos”, presentadas por el actual oficialismo boliviano y que “hasta el momento no ha tomado ninguna decisión sobre ninguna candidatura”, informó el diario local Página Siete.

Morales, quien está refugiado en la Argentina, es primer candidato a senador por Cochabamba y su último canciller, Pary, aspira a una banca en el Senado por Potosí.

Ambos, junto con Arce y otros postulantes, fueron cuestionados como candidatos por no cumplir con el requisito de residencia en Bolivia.

Luego de la desmentida del TSE, el equipo de prensa de Morales en la Argentina difundió un comunicado de los abogados del expresidente, los juristas argentinos Raúl Gustavo Ferreyra y Eugenio Raúl Zaffaroni y el exjuez español Baltasar Garzón, en el que aseguran que su defendido “cumple con todos los requisitos” para ser candidato en las elecciones generales del 3 de mayo.

Por otra vía, una nueva amenaza judicial se cierne sobre Morales. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que el Ministerio Público en la ciudad de La Paz resolvió abrir un nuevo proceso penal contra el expresidente, esta vez por el delito de fraude electoral supuestamente cometido en los comicios del 20 de octubre del pasado año.