El Papa cierra la posibilidad de ordenar hombres casados

El papa Francisco cierra la puerta al sacerdocio de hombres casados para hacer frente a la falta de vocación en zonas remotas de la región amazónica, una propuesta que surgió en la última asamblea de obispos sobre la Amazonía celebrada en el Vaticano.

El papa Francisco denunció el “crimen” del daño a la Amazonía y a los pueblos originarios y reclamó que “el interés de unas pocas empresas poderosas” no esté sobre “el bien de la humanidad entera”, al publicar ayer su nueva exhortación sobre la región, a la vez que el Vaticano consideró que “continuarán siendo parte del debate” temas como la posible ordenación sacerdotal de hombres casados.

En “Querida Amazonía”, publicada en el día en que se cumplen 15 años del asesinato de la religiosa y activista de los derechos amazónicos Dorothy Stang, el pontífice repasa con un fuerte contenido social, en 111 puntos, sus impresiones sobre la reunión de obispos dedicada a la región que se hizo en octubre pasado.

“Sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida”, planteó Jorge Bergoglio en su nueva exhortación, su quinta como Papa, en un texto en el que proliferan las citas de poetas amazónicos junto a artistas como el chileno Pablo Neruda y el peruano Mario Vargas Llosa.

Si bien la exhortación no menciona directamente temas que habían generado expectativa como la apertura a la ordenación de hombres casados, sí manifiesta su apoyo completo al documento conclusivo del Sínodo en el que los participantes plantearon esa posibilidad entre otros temas y convoca a la Iglesia a dejarse “enriquecer e interpelar por ese trabajo”.

Una clave en esa lectura la dio el cardenal Michael Czerny, quien planteó que la ordenación de hombres casados “continuará siendo tema de debate, discernimiento y oración antes de llegar a una decisión”.

“La exhortación no es un cierre a esa posibilidad”, agregó Czerny a la prensa.

La apertura del sacerdocio a hombres casados “es una cuestión que ha sido discutida durante mucho tiempo y puede serlo aún en el futuro, porque la perfecta y perpetua continencia no es ciertamente exigida por la naturaleza misma del sacerdocio, como declaró el Concilio Ecuménico Vaticano II”, agregó en tanto el director editorial del Dicasterio de Comunicación del Vaticano, Andrea Tornielli, al dar su posición sobre el tema.