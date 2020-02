Liga Árabe rechaza propuesta de Trump

La Liga Árabe rechazó el plan de paz de Estados Unidos para Medio Oriente durante una cumbre extraordinaria del organismo en la que el presidente palestino, Mahmud Abbas, amenazó con cortar relaciones con los Estados Unidos e Israel.

"Hemos informado a Israel y Estados Unidos que no habrá ninguna relación con ellos, incluido el ámbito de la seguridad", expresó el presidente palestino durante el encuentro en El Cairo, convocado para discutir la iniciativa de paz presentada esta semana por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Nunca aceptaré esta solución", se plantó y aseveró: "No voy a dejar registrado en mi historia que he vendido Jerusalén". Agregó que los palestinos mantienen su compromiso de poner fin a la ocupación israelí y de establecer un Estado con su capital en Jerusalén Este, tal como sostiene la solución de los dos estados, la de mayor consenso mundial.

"El acuerdo queda totalmente rechazado", afirmó Abbas y aclaró que su gobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) sigue apostando por un proceso de paz regulado por "un mecanismo internacional".

"No aceptaremos a Estados Unidos como único mediador en ninguna negociación con Israel", agregó Abbas, citado por la cadena de noticias qatarí Al Jazeera.