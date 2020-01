Sánchez no recibe a Guaidó

El líder opositor de Venezuela Juan Guaidó llegó a Madrid en una visita marcada por la tensión interna que generó la decisión del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, de no recibirlo para no perjudicar las negociaciones a favor de una salida dialogada al conflicto venezolano.

El dirigente opositor no va a ser recibido por Sánchez pese a que en los días previos mantuvo encuentros, además de con Macron, con la canciller alemana Ángela Merkel, el primer ministro británico Boris Johnson, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

Sí se verá con la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien reiteró que la posición de España es "contribuir a que se celebren unas elecciones libres, transparentes y democráticas" en Venezuela.

El propio Sánchez defendió esta posición, que provocó una fuerte tormenta política interna debido a que la oposición de derecha se volcó en apoyo a Guaidó, utilizando la crisis de Venezuela como un arma para desgastar al flamante gobierno de coalición español.