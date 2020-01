Apuntan a que un misil iraní derribó el avión ucraniano

El siniestro del avión ucraniano que se estrelló cerca de Teherán matando a sus 176 ocupantes va camino a convertirse en un incidente internacional de primer nivel. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró ayer en rueda de prensa que la información de inteligencia recabada de numerosas fuentes apunta a que el Boeing 737-800 de la compañía Ukraine International Airlines (UIA) fue alcanzado accidentalmente por un misil tierra-aire iraní.

La información “sugiere” que es la “causa probable” del suceso, ha añadido. 63 canadienses (en su mayoría con la doble nacionalidad iraní) viajaban en el avión. Poco antes, fuentes de inteligencia de Washington citadas por varios medios habían considerado esta hipótesis “altamente probable”. The New York Times publicó ayer un video que muestra aparentemente cómo un misil impacta en el avión en torno a la misma hora y en la misma zona en la que se estrelló el Boeing de la aerolínea ucraniana.

Ucrania, que ha enviado a un equipo de expertos a la capital iraní, no descarta ninguna teoría; tampoco que la aeronave fuese derribada por un misil o que sufriera un ataque terrorista. Las autoridades iraníes aseguran que teorías distintas a la de un problema mecánico “no tienen sentido”.

Horas antes de que el aparato se estrellase, Irán lanzó varios misiles a dos bases en Irak donde están desplegadas tropas estadounidenses.

Preguntado acerca del tema en una conferencia de prensa, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha reconocido sus “sospechas”. El avión, aseguró, sobrevolaba “un vecindario muy duro”. “Alguien del otro lado podría haber cometido un error. No fue nuestro sistema. No tuvo nada que ver con nosotros”, añadió. “Algunas personas dicen que fue algo mecánico. Yo personalmente no creo que eso siquiera sea una cuestión”.

La investigación de lo sucedido con el vuelo PS752 puede ser particularmente espinosa y difícil debido a la tensión entre Teherán y Washington tras el asesinato con un dron de Estados Unidos del general iraní Qasem Soleimani. Funcionarios estadounidenses citados por Reuters, CBS y CNN afirmaron que los satélites de EE. UU. han detectado el lanzamiento de dos misiles poco antes de que el avión se estrellara. El Pentágono ha rehusado hacer comentarios oficialmente. Además, el Reino Unido (tres ciudadanos británicos iban a bordo) está investigando informes “muy preocupantes” sobre el accidente aéreo de Irán, según un portavoz de Downing Street citado por The Guardian.