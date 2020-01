Trump se limita a sanciones económicas contra Irán

Tras el ataque con misiles a bases norteamericanas ubicadas en Irak, el presidente Donald Trump aseguró que no hubo bajas norteamericanas y anunció nuevas sanciones económicas para Irán.

Trump renunció ayer a ahondar más en una espiral bélica con Irán tras el ataque a dos bases estadounidenses en Irak con misiles, una calculada demostración de fuerza que no causó baja alguna.

La naturaleza de la acción con la que los iraníes respondían a la ejecución del general Soleimani sugería que también ellos buscaban contener la escalada, desplegando una vía para escapar de un conflicto que nadie desea. “Irán parece estar retirándose”, dijo Trump, en un mensaje a la nación solemne en la forma y de fondo más contenido, en el que ha anunciado nuevas sanciones económicas e invitado a los firmantes del acuerdo nuclear a “abandonar sus restos”

Además, durante una conferencia de prensa brindada desde la Casa Blanca, reclamó al Reino Unido, Alemania, Gran Bretaña, Francia y otras potencias a “separarse de la reminiscencia del acuerdo nuclear” firmado con ese país de Medio Oriente.

“Informo que el pueblo americano debería estar extremadamente agradecido y feliz: ningún americano fue herido en el ataque de anoche del régimen iraní. No sufrimos bajas, todos nuestros soldados están a salvo y sufrimos daño mínimo en la base militar. Nuestras grandes fuerzas americanas están preparadas para lo que sea. No se perdieron vidas americanas o iraquíes por las precauciones tomadas y un sistema de advertencia temprano que funcionó muy bien”, sostuvo.

También le pidió a la Otan que tenga un rol más activo: “Hoy le voy a pedir a Otan que se involucre más en el proceso de paz en Medio Oriente”.

Trump recapituló el asesinato del general iraní Qasem Soleimani por un dron de Estados Unidos, ocurrido la semana pasada.

“Bajo mis directivas, la milicia norteamericana eliminó al terrorista más peligroso del mundo Soleimani. Él era responsable de algunas de las peores atrocidades. Entrenó ejércitos terroristas, incluyendo Hezbollah, lanzando terror sobre objetivos civiles. Impulsó sangrientas guerras civiles por toda la región. Hirió y asesinó a miles de tropas americanas, incluyendo un sistema de bombas en carreteras que mataron y desmembraron a sus víctimas”, dijo en su conferencia de prensa en la Casa Blanca.