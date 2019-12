Cromañon: homenaje a las víctimas y reclamo por la expropiación del boliche

A 15 años de la tragedia de Cromañón, se realizó ayer una serie de actos para recordar a las víctimas fatales de aquella noche del 30 de diciembre de 2004 y realzaron el reclamo por la expropiación del boliche.

“Son tres los actos oficiales. El 30 de diciembre es un día para la reflexión”, remarcó Nilda Gómez, abogada y familiar de una de las víctimas del incendio en el boliche.

Luego, advirtió: “Hay otro encuentro que intenta pasar por ‘oficial’, pero no lo es: se juntan en el Obelisco, convocados por el entorno de la banda Callejeros. No lo organizan sobrevivientes sino responsables de la muerte temprana de 194 chicos”, remarcó.

El acto principal se llevó a cabo a las 22.50, “a la hora exacta de la masacre” -señaló Gómez-, en el santuario que homenajea a las víctimas: “Es el tercer año consecutivo en el que vamos a encender 194 velas en la propia puerta del boliche. Es que, además reclamamos la expropiación del lugar”.

En ese momento, también elevaron al cielo decenas de globos de distintos colores. Según detalló Gómez, “por un lado se soltarán 194 globos blancos, en homenaje a las víctimas de la masacre dentro del boliche”. Además, “vamos a soltar 48 globos azules, simbolizando a las madres y padres que se ‘reencontraron’ con los chicos. Y, también, 17 globos verdes, por los chicos que pasaron la tragedia pero que por distintas circunstancias no soportaron lo que vivieron. Suicidios o cosas similares. La idea es no olvidar a nadie”.