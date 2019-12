Republicanos buscan el apoyo de demócratas para absolver a Trump

Los republicanos confían en disuadir a algunos demócratas para que voten a favor de una absolución del presidente de EE.UU., Donald Trump, en un eventual juicio político en el Senado, controlado por los conservadores, confiaron a la prensa legisladores del oficialismo, en tanto que el mandatario arremetió ayer contra la oposición progresista.

El senador republicano David Perdue, citado ayer por el medio The Hill, auguró que habrá legisladores de ambos partidos que apoyarán la absolución de Trump en el proceso de destitución en la Cámara Alta.

“Creo que podríamos tener a un par (de demócratas) -dijo-. No quiero especular sobre quién, obviamente eso pone demasiada presión sobre ellos, pero realmente creo que tenemos gente en ambas partes que están intentando lograr una respuesta razonable, no partidista” al juicio político.

Para que salga adelante el proceso de destitución de un presidente se necesita el apoyo de dos tercios del Senado, es decir 67 legisladores, por lo que teniendo en cuenta que los republicanos tienen en su poder 53 escaños, se espera que Trump sea absuelto en el juicio político, cuya fecha de inicio aún no se ha fijado, pero presumiblemente sería a mediados de enero próximo.

Pese a contar con la mayoría en la Cámara Alta, los conservadores quieren que su decisión salga adelante con el respaldo de algunos demócratas.

La semana pasada, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes permitió que se aprobaran los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso contra Trump, lo que dio luz verde a la apertura de un “impeachment” en el Senado.

Durante esa sesión, dos demócratas votaron en contra de la imputación de abuso de poder y dos contra la acusación de obstrucción al Congreso, mientras que una tercera lo hizo en blanco.

Los republicanos querían acelerar el proceso para que tuviera el menor impacto posible en la campaña para las elecciones presidenciales de 2020, pero la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, no ha entregado todavía formalmente los cargos políticos al Senado, alegando que los conservadores no han ofrecido garantías de que se llevará a cabo un “impeachment” justo, reportó la agencia de noticias EFE.