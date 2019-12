Impeachment: aprueban los dos cargos contra Trump

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó ayer, siguiendo exactamente las líneas partidistas, los dos artículos del impeachment al presidente Donald Trump: abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Ambos cargos han recibido el apoyo de los 23 demócratas presentes en el Comité (uno de los congresistas estaba ausente) y el voto negativo de los 17 republicanos.

Así, sin sorpresas y exhibiendo la división del Congreso y del país, ceden el testigo al pleno de la Cámara que la semana que viene, probablemente el martes, votará si se procede con el proceso.

Todo indica que el pleno, de mayoría demócrata, votará también a favor, convirtiendo a Donald Trump en el tercer presidente de la historia de Estados Unidos en sufrir un impeachment (Nixon dimitió antes de que el pleno votara).

En ese momento, el Senado se convertirá en una suerte de jurado que, después de que se celebre un breve juicio político, decidirá sobre la destitución del 45º presidente.

Tras 14 horas de encendido debate, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, demócrata de 72 años, puso fin a la sesión y pospuso la histórica votación sobre los artículos del impeachment a Trump hasta la mañana siguiente (hora local).

Ayer, los miembros del comité procedieron al voto, respondiendo uno a uno con un sí o un no a cada uno de los dos cargos.

Lo que ha pasado estos dos días es una discusión tensa, sin señal alguna de que los impulsores del proceso vayan a lograr convencer a ningún republicano de que el presidente cometió las dos faltas graves que los demócratas consideran que justifican su destitución.

El voto del Comité es el último paso antes de que la semana que viene el pleno delibere y vote si proceder o no con el impeachment, que pasaría entonces al Senado.

En la Cámara alta, los demócratas, representados por unos delegados escogidos entre los miembros de la Cámara de Representantes, buscarán de nuevo demostrar que el mandatario estadounidense Trump abusó de su poder al presionar al presidente ucranio, Volodímir Zelenski, para que anunciara investigaciones sobre el precandidato demócrata y ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter. Y que después, cuando el Congreso procedió a indagar en las acusaciones, el presidente obstruyó la investigación de los legisladores, quebrantando la separación de poderes.

Como defensa del presidente estadounidense actuará el equipo de abogados de la Casa Blanca. Y serán los senadores, convertidos en un jurado extraordinario, quienes voten si se procede o no con la destitución.