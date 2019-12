La erupción de un volcán en Nueva Zelanda dejó 5 muertos

Las autoridades de Nueva Zelanda no esperaban encontrar más supervivientes ayer tras una erupción volcánica que causó la muerte de al menos cinco personas, dejó 20 heridos y un número indeterminado de desaparecidos.

El volcán, situado frente a la Isla Norte de Nueva Zelanda, erupcionó sorpresivamente ayer, expulsando al aire una columna de cenizas de varios kilómetros de altura. Se teme que alrededor de 50 personas, tanto neozelandeses como turistas extranjeros, habrían estado cerca del volcán al momento de la erupción e incluso que varios de ellos se encontraban cerca del cráter unos minutos antes.

La policía dijo en un comunicado que no había más señales de supervivientes en White Island luego de que equipos de rescate en helicópteros y otras naves realizaron varios vuelos de reconocimiento, aunque no estaba claro cuántas personas estaban desaparecidas.