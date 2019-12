Bolsonaro manda a su vice a la asunción de Fernández

En un giro inesperado de la relación entre Alberto Fernández y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, llegará hoy para participar de las ceremonias de traspaso de mando. La noticia es un vuelco completo de la situación en que se encontraba el vínculo entre los dos países desde que Fernández ganó las elecciones.

En la negociación para mejorar la relación se involucraron en forma directa Fernández y Daniel Scioli, el futuro embajador en Brasilia. Scioli y Fernández hicieron llegar una invitación a un colaborador muy cercano a Bolsonaro, y el presidente brasileño resolvió enviar a Mourão, un militar retirado que suele tener posiciones más pragmáticas que Bolsonaro.

Tras la confirmación de la presencia del vice brasilero, el propio Mourão dijo a la prensa de su país que es “un gesto del presidente para que las relaciones se normalicen. Voy a tratar de embarcar hoy mismo”.

La relación entre Bolsonaro y Fernández tuvo varios contratiempos. El brasilero había tomado de muy mala manera la visita del argentino, en plena campaña electoral, al ex presidente Lula Da Silva cuando aún estaba en prisión. “Demuestra un completo desconocimiento de lo que pasa en Brasil”, dijo. Y además, lo cuestionó porque según él, Fernández representaba el “regreso del populismo” a la región.

Incluso el hijo del presidente de Brasil, el diputado Eduardo Bolsonaro consideró que esa visita a Lula era “un deja vú de la campaña perdedora de la izquierda de Brasil en el 2018”. Tras la victoria de Fernández incluso Bolsonaro dijo que no quería “un éxodo de argentinos huyendo” hacia Brasil y catalogó como “la pandilla de Cristina Kirchner” a la fórmula del Frente de Todos y aseguró que es la misma a la que pertenecen la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff; el mandatario venezolano, Nicolás Maduro; y los fallecidos gobernantes de Venezuela y Cuba, Hugo Chávez y Fidel Castro.