Tras la ruptura del diálogo con el gobierno, una multitud vuelve a las calles en Colombia

Miles de personas salieron ayer de nuevo a las calles en Colombia en el séptimo día de protestas y el segundo “paro nacional” para reclamar cambios estructurales a la política del gobierno de Iván Duque y justicia por Dilan Cruz, el joven que murió ayer por las heridas provocadas por la represión policial de las manifestaciones.

Ayer, los invitados del Comité del Paro al diálogo convocado por Duque -dirigentes estudiantiles, miembros de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)- abandonaron la mesa de negociación, acusaron al presidente de no querer escuchar sus demandas y convocaron a un segundo día de paro y un séptimo de protestas.

Cuando las movilizaciones apenas comenzaban a hacerse visibles en Bogotá y en algunas de las principales ciudades del país, Duque condenó la ruptura del diálogo de los manifestantes y la nueva convocatoria a marchar.

“Ellos decidieron retirarse, pero me parece un mensaje equivocado. Nadie está diluyendo el paro. Partamos de que cuando hay expresiones ciudadanas hay que tener varias en cuenta. Yo tengo una legitimidad clara que me dio los resultados de las elecciones. Tenemos un Plan de Desarrollo y estamos llevando a cabo nuestras políticas. Me podrán criticar o aplaudir, pero lo cierto es que por nosotros habla lo que hagamos”, sostuvo el mandatario, citado por el diario local El Espectador.

Pese a los argumentos de Duque, lo cierto es que sus propuestas -por ejemplo, eliminar el IVA tres días al año- no convencieron a las organizaciones que están movilizadas y a muchos ciudadanos que volvieron a las calles.

El Comité Nacional de Paro, que reúne a sindicatos, indígenas, estudiantes y profesores, presentó una plataforma de pedidos que incluyen desde el retiro de una reforma tributaria en trámite hasta el cumplimiento cabal del acuerdo de paz, pasando por la disolución de la fuerza antidisturbios Esmad tras la muerte de un joven de 18 años el sábado.