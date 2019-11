El real sigue en caída y alcanzó el récord de 4,25 por dólar

El dólar en Brasil avanzó más del 1%, a 4,25 reales, en la apertura de los negocios en el mercado financiero de San Pablo luego de que el ministro de Economía, Paulo Guedes, dijera que era “normal” el cambio de precio de la moneda estadounidense.

“Es bueno acostumbrarse para una tasa de cambio alta por algún tiempo”, dijo Guedes durante un discurso en el Banco Interamericano de Desarrollo, tras lo cual el dólar tocó los 4,25 reales en la apertura de la jornada de ayer, el mayor valor desde la implementación del Plan Real, en 1994.

Para los analistas, el escenario externo tanto entre Estados Unidos y China y la inestabilidad sudamericana formaban parte de la devaluación del real en las últimas semanas, pero Guedes explicó que forma parte de los movimientos macroeconómicos locales.

“No me preocupa la suba del dólar. Por el contrario, creo que es comprensible porque la tasa de interés básica está en 5%. Cuando hay una política fiscal más fuerte y tasa de interés baja, el cambio de equilibrio es más alto. Brasil es ahora un país interesante, con tasas bajas y eso permitirá la inversión y el reinicio del crecimiento”, expresó Guedes.

El boletín Focus del Banco Central, que reúne perspectivas del mercado financiero, ayer informó que para fin de año los bancos esperan un dólar a 4,10 reales y a 4 en 2020.

Un informe de la consultora financiera Tullet Prebon citada por la prensa brasileña indica que “la principal noticia frente a la devaluación es que la palabra de Guedes tiene potencial para mover al mercado, que trabaja con un real más débil”.

Cumbre

La Unión Industrial Argentina y las principales cámaras sectoriales, entre ellas las de calzado, textiles y juguetes, le pidieron al gobierno de Mauricio Macri que no tome medida alguna para la próxima reunión del Mercosur que implique una rebaja del arancel externo común del bloque. Desde el Ministerio de Producción, Dante Sica les ha hecho saber que no se cerrará ningún acuerdo en este sentido en el encuentro del próximo 5 de diciembre.

La reunión de presidentes del Mercosur será en Bento Gonçalves, en Rio Grande do Sul, y fue preparada especialmente así por Jair Bolsonaro para despedir a su aliado argentino y evitar que estuviera el electo Alberto Fernández.