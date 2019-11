Áñez promulgó una ley para convocar a nuevas elecciones

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó ayer la "Ley de Régimen excepcional y transitorio para la realización de Elecciones Generales" en aquel país, que había sido aprobada durante la noche del sábado por el Congreso.

De esta manera, la reglamentación anula los comicios del pasado 20 de octubre y busca acelerar la convocatoria a las urnas, aunque aún no se estableció una fecha para la nueva votación.

El Movimiento al Socialismo (MAS) finalmente estará habilitado para participar de las elecciones, aunque el ex mandatario Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, no podrán ser candidatos.

"Quiero agradecer a nuestros parlamentarios por haber entendido y escuchado las demandas del pueblo boliviano", expresó Áñez en un video publicado en su cuenta de la red social Twitter.

Tras seis horas de debate, la ley se aprobó a partir del consenso entre los legisladores del MAS, con mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa, y los partidos opositores Unidad Demócrata y el Partido Demócrata Cristiano.

"No habiendo mayores consideraciones queda sancionada la presente ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales", dijo Sergio Choque, presidente de la Cámara de Diputados, mientras que destacó que el MAS "cumple sus compromisos".

A su vez, el funcionario llamó a "apaciguar la crisis en el país para que no haya más conflictos sociales, ni más muertos ni heridos".

La norma determina que se debe nombrar de forma más rápida a un nuevo órgano electoral, que debe convocar a elecciones en un máximo de dos días una vez que tome posesión, con un nuevo padrón electoral.