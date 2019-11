Denuncian a Evo Morales y arrestan al vice del MAS

La policía boliviana arrestó a Gerardo García, vicepresidente del Movimiento por el Socialismo (MAS), el partido del depuesto presidente Evo Morales, mientras que se dictó orden de captura para una de sus ministras. Además el gobierno de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Añez, denunció formalmente ante la Fiscalía de La Paz al ex presidente por delitos de “terrorismo y sedición”.

García fue apresado el jueves mientras viajaba en un vehículo en el centro de La Paz, junto al conductor del rodado.

En el momento de su arresto, García tenía con él varias computadoras y equipos biométricos, que se supone que pertenecen a las oficinas electorales, y sellos del Ministerio de Desarrollo Rural de Bolivia, señala la información, que reproduce la agencia Ansa. En un breve contacto con la prensa, el vicepresidente del MAS solo logró declarar que estaba transportando ese equipo y documentos a las oficinas del partido de Morales en la ciudad de La Paz.

No se sabe de qué se lo acusa y su situación legal será evaluada por la oficina del fiscal, en primer lugar en relación con el uso de bienes del Estado, cuando ya no es un funcionario público.

En tanto, la fiscalía boliviana emitió una orden de arresto contra la ex ministra de Cultura Wilma Alanoca, en relación con un caso vinculado con algunos cócteles molotov que se descubrieron el 9 de noviembre en una instalación de esa repartición.