Evo avisó que volverá si el pueblo se lo pide y llamó a sus opositores a deponer las armas

El ex presidente de Bolivia Evo Morales hizo ayer un llamado para que la oposición de su país deponga las armas durante una rueda de prensa en México y avisó que está dispuesto a volver al país si el pueblo se lo pide.

“En mis primeras elecciones presidenciales en 2002 ganamos, pero nos lo robaron y en mi última participación también ganamos, pero nos robaron”, destacó Morales, quien aseguró que “nunca” le pidió a nadie “realizar algo ilegal”.

“Solo pido al Tribunal Constitucional que cumpla con la legalidad”, subrayó Morales.

Además, aseguró que “si el pueblo lo pide” volverá a Bolivia para lanzar un “diálogo nacional” con el objetivo de “pacificar” la nación andina, aunque admitió que “va a ser difícil de parar esta confrontación”.

“Qué bueno sería un diálogo nacional, planteado desde aquí, con agenda abierta, que participen (grupos) cívicos, políticos que han perdido las elecciones, movimientos sociales de los distintos sectores”, agregó.

Morales advirtió que “va a ser difícil parar esta confrontación” y dijo que “las balas no paran las marchas, no paran la insurrección, la rebelión de los pueblos”, por lo que recomendó: “La única forma de parar es que nos sentemos a dialogar”.

El ex presidente llamó a sus partidarios a no entrar “al juego de la derecha, que es la violencia”, y pidió a las fuerzas armadas y de seguridad que “no se manchen con la sangre del pueblo”.

Al referirse al informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los comicios en Bolivia, Morales se quejó porque, dijo, “predominaba la interpretación”.

“Deberían haber dicho que haya segunda vuelta y no recomendar nuevas elecciones (...) la OEA está al servicio de Estados Unidos (...), debería llamarse Organización de los Estados del Norte y no de América”, aseveró Morales.

La OEA concluyó en su informe que hubo irregularidades en el proceso electoral del 20 de octubre y pidió la repetición de los comicios y un recambio de las autoridades del tribunal electoral.

El mandatario obedeció la sugerencia de la OEA y llamó a repetir las elecciones; sin embargo, presionado por las amenazas de las fuerzas armadas y de grupos opositores que prendieron fuego su vivienda, las de sus familiares y otros dirigentes del MAS, decidió renunciar el domingo para frenar el baño de sangre.

Por último, Morales también reiteró su pedido de una investigación sobre el incidente que tuvo el helicóptero en el que viajaba el miércoles 4 de noviembre, del que salió ileso, al reflexionar que él usaba ese medio de transporte varias veces al día para visitar municipios y comunidades, y que nunca había sufrido un incidente similar.