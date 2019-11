Donald Trump dice que el acuerdo comercial con China está “cerca”

El presidente Donald Trump dijo ayer que Estados Unidos está cerca de cerrar la “fase 1” de un acuerdo comercial con China, pero no ofreció nuevos detalles sobre las negociaciones en un discurso con el que buscó destacar los logros de su gobierno en materia económica. Los inversores estaban a la espera de los comentarios de Trump en el Club Económico de Nueva York, pero los mercados apenas se movieron después del discurso, que no tuvo anuncios importantes.

Los rumores surgidos ayer que apuntaban a que Trump podría anunciar el lugar y la fecha del acuerdo comercial que firmará con el presidente chino, Xi Jinping, resultaron infundados.

“Se mueren por llegar a un acuerdo. Somos nosotros los que estamos decidiendo si queremos o no alcanzarlo”, dijo Trump.

“Estamos cerca. Podría ocurrir pronto un acuerdo comercial significativo de la fase 1 con China. Pero solo aceptaremos un acuerdo si es bueno para EE.UU. y nuestros trabajadores y grandes compañías”, añadió.