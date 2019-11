Un ex ministro de Morales, "huésped" de la embajada argentina, pero no asilado

La embajada argentina en La Paz afirmó que Carlos Romero, el ministro de Gobierno de la administración de Evo Morales, no está “asilado” en esa sede diplomática, aunque otras fuentes diplomáticas aseguraron que el funcionario boliviano sí está como huésped en el lugar.

“La Argentina respeta el derecho de asilo como un derecho fundamental consagrado en la Convención de los Derechos Humanos. No obstante ello, la embajada argentina en Bolivia informa que el ex ministro de Gobierno Carlos Romero NO se encuentra asilado en esta representación diplomática”, señala un comunicado de prensa.

Aún con el NO en letras mayúsculas, otras fuentes de la Cancillería dijeron que Romero está “a resguardo” en la sede argentina, probablemente temeroso de eventuales represalias de parte de los sectores opositores que orquestaron el virtual golpe de Estado que forzó la renuncia de Evo Morales.

Romero, a cargo de la cartera desde 2015, está "a resguardo" y no en figura de "asilo", especificaron las fuentes.

Antes de conocerse este dato, el canciller Jorge Faurie había negado que el gobierno de Mauricio Macri hubiera recibido un "pedido de asilo" de Morales, ya sea en la Embajada argentina en La Paz o viniendo al país.

Al terminar la reunión de gabinete, Faurie sí especificó que la "misión diplomática y red consular" de Argentina en Bolivia forma parte de una tradición que tiene el Estado de que cuando "alguien solicita resguardarse porque teme por su vida" sea recibido y se determine después la condición en la que permanece.

"Cuando peligra integridad física hay una tradición latinoamericana de brindar resguardo y Argentina adhiere a esta tradición", especificaron desde la Cancillería.

La embajada argentina en La Paz -ubicada en Aspiazu al 400 de la capital boliviana– está a cargo del ex diputado jujeño Normando Álvarez García y su seguridad fue reforzada por temor a eventuales ataques.