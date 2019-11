Jair Bolsonaro anunció que no asistirá a la asunción de Alberto Fernández

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este viernes que no asistirá a la ceremonia de asunción de Alberto Fernández como presidente electo de Argentina el próximo 10 de diciembre. No obstante, aclaró que la decisión no debe ser tomada como una “represalia”.

“No voy, decidido”, sentenció el mandatario a los periodistas que lo esperaban en la puerta del Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial, en Brasilia.

Luego de triunfo del Frente de Todos en las urnas, el jefe de Estado brasileño lamentó la derrota del presidente Mauricio Macri en primera vuelta en las elecciones generales del domingo pasado.

“Hice fuerza por el otro, pero ya que ganó (Fernández) hay que seguir adelante. De mi parte no hay ninguna represalia. Espero que ellos sigan haciendo una política con nosotros, una política semejante a la que Macri hizo hasta el momento”, afirmó Bolsonaro.

Durante la campaña Fernández y Bolsonaro mantuvieron varios cruces, ya que el presidente brasileño nunca ocultó su apoyo a Macri y le hizo fuertes cuestionamientos al kirchnerismo.

“Argentina eligió mal. No pretendo felicitarlo. Ahora, no nos vamos a enfadar. Esperaremos para ver cuál es su posición real en la política, porque va a asumir, va a analizar lo que está pasando y veremos qué línea tomará”, había dicho Bolsonaro desde Emiratos Árabes Unidos el lunes siguiente a las elecciones presidenciales.