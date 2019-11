Chile: la Fiscalía investiga 840 denuncias de “violencia institucional” contra Piñera

La Fiscalía de Chile informó que entre los días 18 y 27 de octubre se abrieron 840 investigaciones penales en todo el país por denuncias de violencia institucional, las que involucran a igual número de víctimas, en el contexto de los desmanes ocurridos en los últimos días.

Del total de denuncias, 533 corresponden a investigaciones por apremios ilegítimos; 206 a eventuales abusos contra particulares; 18 a presuntas torturas realizadas por funcionarios del Estado; mientras que 83 se enmarcan en otros delitos, como lesiones graves, cuasidelito de homicidio, homicidio y otras faltas.

De las 840 investigaciones penales en marcha, el mayor número se concentran en la región Metropolitana, donde de ubica la capital del país (164), la región del Biobío (156) y la región de Valparaíso (137). Por otro lado, 669 víctimas son hombres, 164 son mujeres y en 7 casos no ha sido identificado el sexo. Por edades, 122 víctimas son niños, niñas o adolescentes; 713 son personas adultas; en tanto que en 5 casos no se ha identificado el tramo etario.

Entre los delitos investigados, sobre la base de la información proporcionada por las víctimas al momento de presentar la denuncia o querella, 8 son presuntos hechos constitutivos de abuso sexual o violación; 4 corresponderían a amenazas de cometer delitos sexuales y 29 a desnudamientos.

Del total de denuncias, 597 se han presentado contra Carabineros; 45 contra el Ejército; 16 contra la Policía de Investigaciones y 8 contra la Armada; en tanto que en 174 casos no se ha identificado a un organismo en particular.