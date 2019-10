Para Bolsonaro, Fernández ofende la democracia de Brasil

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, expresó su disgusto por el resultado de las elecciones generales de Argentina y repudió el apoyo de Alberto Fernández a la campaña por la libertad del encarcelado ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que consideró un agravio a la democracia y al Poder Judicial de su país.

“Es una ofensa a la democracia brasileña y al sistema judicial brasileño. Él (por Fernández) está agraviando a Brasil gratuitamente”, dijo en Doha Bolsonaro.

El presidente brasileño se refirió así al hecho que, por dos veces el domingo, una en redes sociales y otra en el discurso ante la militancia congregada para festejar el triunfo electoral, Alberto Fernández afirmara que Lula, al que visitó en la cárcel durante la campaña, estaba “preso injustamente” y reclamó su libertad. Esos gestos tuvieron una amplia repercusión en Brasil.

Bolsonaro, quien durante la campaña electoral argentina manifestó su apoyo a la reelección de Mauricio Macri y dijo que un triunfo del kirchnerismo devolvería el poder a “delincuentes de izquierda”, aseguró que “Argentina eligió mal” y que esperaría las decisiones de Fernández una vez que asuma la presidencia el 10 de diciembre para, si fuera necesario, “tomar alguna decisión en defensa de Brasil”.

También afirmó que no felicitará al nuevo presidente electo, aunque indicó que su país no romperá el Mercosur.

“Lamento, no tengo la bola de cristal, pero creo que Argentina eligió mal. Primero Alberto Fernández ya dijo ‘Lula libre’, dijo que Lula está preso injustamente, ya dijo qué vino a hacer. Sin contar la gente de la izquierda de Brasil que está allá (en Buenos Aires)”, aseguró Bolsonaro.

Y agregó: “No pretendo felicitarlo, pero no vamos a indisponernos, vamos esperar el tiempo para ver cuál es la posición real de él en la política, porque él va a asumir, va a enterarse de qué está ocurriendo y vamos a ver cuál es la línea que él va a adoptar”.

El mandatario, que promueve en su país una agenda liberal en lo económico y ultraconservadora en lo social, advirtió contra las políticas proteccionistas que el kirchnerismo aplicó en el pasado.

“Si (Argentina) hiere (normas del Mercosur) podremos apartar a Argentina. Esperamos que nada de eso sea necesario. Espero que Argentina no quiera en el tema comercial cambiar su rumbo”, dijo.

Sobre el mismo tema, indicó que “no digo que saldremos del Mercosur, pero nos podremos juntar con Paraguay. No sé qué va a ocurrir con Uruguay, vamos a ver qué habrá en las elecciones de Uruguay, y decidiremos si Argentina hiere alguna cláusula del acuerdo o no”.