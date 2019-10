Segunda vuelta para presidente en Uruguay

El gobernante Frente Amplio (FA) y el opositor Partido Nacional (PN) tendrán que decidir en segunda vuelta a finales de noviembre cuál llevará las riendas de Uruguay en los próximos cuatro años, según los conteos preliminares, indican los reportes internacionales.

De acuerdo con los recuentos a boca de urna, Daniel Martínez, del oficialista FA, habría obtenido un 37% de los votos frente al 29% alcanzado por Luis Lacalle Pou, del centroderechista PN.

En el país oriental es necesario obtener más del 50 por ciento de los votos en primera vuelta para evitar el balotaje, que en esta ocasión está programado para el 24 de noviembre.

Otros competidores son el candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi y el ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, al frente del debutante Cabildo Abierto.

En esta elección en la que 2.700.000 electores desfilaron frente a las urnas de 8 a 19:30 se renovaba todo el Congreso.

También se decidía a manera de plebiscito, si se apoyaba la reforma "Vivir sin miedo", que impulsa el senador del PN Jorge Larrañaga, quien pretende reformar la Constitución del país estableciendo medidas en materia de seguridad que incluyen la participación de las fuerzas armadas en conflictos internos.

Sobre la medianoche del domingo, un 46,7 por ciento se expresaba a favor de esa iniciativa.

Una curiosidad de estas elecciones estuvo dada por la ausencia de mujeres como candidatas a presidente.

Sí hubo una precandidata presidencial en el Frente Amplio, Carolina Cosse, quien salió tercera en la interna que ganó Martínez.

Según una investigación de Alejandra Pataro -publicada por el matutino porteño Clarín- el camino de las mujeres es arduo en un país con rasgos conservadores donde no está bien visto que "dejen" a sus hijos y se lancen a la carrera política.

Pero Uruguay tiene entre sus cumbres de poder a la senadora y esposa del ex presidente José "Pepe" Mujica, Lucía Topolansky.