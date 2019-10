Otro “topo” complica a Trump en el caso de Ucrania

Un segundo denunciante (“topo” de la CIA) salió ayer a la luz dispuesto a dar testimonio y ofrecer información de primera mano sobre el caso ucraniano que originó una investigación de destitución contra Donald Trump, lo que complica más la crisis que atraviesa el mandatario estadounidense.

“Puedo confirmar esta información de un segundo #denunciante representado por nuestro equipo legal”, escribió el abogado Mark Zaid en Twitter. “Tiene información de primera mano”, explicó.

Más temprano, el socio de Zaid, Andrew Bakaj, dijo que su firma y su equipo “representan a varios denunciantes” en el caso que señala a Trump de abusar de sus poderes para presionar al nuevo presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en una llamada telefónica para que investigara a su rival político Joe Biden y a su hijo Hunter por sus actividades en ese país europeo.

No quedó claro si Bakaj estaba usando la palabra “varios” para referirse a más de dos denunciantes.

La existencia de un nuevo denunciante que afirma tener conocimiento de primera mano de la llamada telefónica le dificultaría al presidente y a sus partidarios desestimar la denuncia original señalándola de ser una información de segunda mano.

El presidente rechazó las acusaciones en dos tuits ayer temprano, aunque no hizo mención del segundo denunciante.

Trump repitió la afirmación de que Hunter Biden había recibido “100.000 dólares por mes de una empresa con sede en Ucrania, a pesar de no tener experiencia en energía...y por separado recibió 1.500 millones de dólares de China a pesar de no tener experiencia y por ninguna razón aparente”.

Otros informes aseguran que Hunter Biden recibió hasta 50.000 dólares al mes como miembro de la junta de una compañía privada de gas ucraniana, Burisma.

Trump dijo en Twitter que “como presidente” tenía “la obligación de poner fin a la CORRUPCIÓN, incluso si eso significa solicitar la ayuda de un país o países extranjeros. Se hace todo el tiempo”.

Biden le respondió rápidamente a través de Twitter: “En mi experiencia, pedirle a un gobierno extranjero que fabrique mentiras sobre su oponente político interno no se ‘hace todo el tiempo’”.

Trump también dijo que Biden debería “tirar la toalla”. Por el momento no se ha encontrado evidencia de que Biden haya hecho algo ilegal.