El traslado de la orangutana a EE.UU. costó más de 5 millones de pesos

El operativo de traslado de la orangutana Sandra a los Estados Unidos, que incluye los viajes y el acondicionamiento del santuario para simios en la Florida en el que se alojará, tiene un costo de 5.320.000 de pesos.

La orangutana, que desde hace 23 años permanece en cautiverio y fue considerada por la Justicia “persona no humana” y “ser sintiente”, fue embarcada ayer al mediodía rumbo a Dallas, desde donde se la trasladó por vía terrestre a Kansas para cumplir con el período de cuarentena antes de su viaje a Florida.

Posteriormente será llevada a su destino final, el Center For Great Apes, un predio de 40 hectáreas ubicado en la zona rural de Wauchula, en el estado de la Florida.

El animal, de 33 años, viajó acompañado por un equipo interdisciplinario conformado por su cuidador, especialistas en traslados y veterinarios.

De este modo se cumplió con la orden de la jueza Elena Liberatori, quien dispuso que las autoridades del Ecoparque (ex Zoológico porteño) realizaran los trámites administrativos, legales y sanitarios para llevar adelante el traslado, que había sido dictaminado en diciembre de 2017.