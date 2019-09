EE. UU. afirma que podría darse un acuerdo con China antes de lo previsto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que un acuerdo para poner fin a una guerra comercial de casi 15 meses con China podría ocurrir antes de lo que la gente piensa y que los chinos estaban haciendo grandes compras agrícolas de Estados Unidos, incluida la carne de res y cerdo.

“Podría suceder antes de lo que piensas”, dijo Trump a periodistas en Nueva York.

Trump dijo más tarde, luego de discusiones comerciales con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, que había una buena posibilidad de llegar a un acuerdo comercial con China.

Dijo que China estaba tratando de ser amable con él y agregó a los periodistas: “Fui amable con ellos”.

El líder estadounidense habló un día después de pronunciar una reprimenda punzante a las prácticas comerciales de China en la Asamblea General de las Naciones Unidas, diciendo que no aceptaría un “mal acuerdo” en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que había comunicación entre las dos partes y que los chinos estarían en el país norteamericano para conversaciones a principios de octubre.

“En esta etapa, lo que quieres hacer es generar confianza y mostrar buena voluntad, y creo que lo estamos haciendo”, dijo a los periodistas. “El presidente quiere un trato si puede conseguir un buen trato. Si no lo hace... tendremos una política arancelaria en su lugar”.

El principal diplomático de China respondió a las críticas de Estados Unidos sobre su modelo de comercio y desarrollo después de que Trump habló el martes último. Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores y consejero de Estado de China, dijo que Pekín no se doblegaría ante las amenazas, incluido el comercio, aunque dijo que esperaba que las conversaciones comerciales de alto nivel en octubre produzcan resultados positivos.