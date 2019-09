“Amazonas no forma parte del Patrimonio de la Humanidad”

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo ayer que es “equivocado” decir que el Amazonas forma parte del Patrimonio de la Humanidad, y acusó a algunos países de comportarse de manera “colonial” contra Brasil.

“En lugar de ayudarnos”, algunos países, a base de “mentiras en los medios, se comportan irrespetuosamente y colonialmente, atacando nuestra soberanía”, dijo.

No mencionó ningún país en particular, pero calificó la propuesta del presidente francés Emmanuel Macron como “una propuesta absurda” para crear un “estatus internacional” para proteger el Amazonas.

“El Amazonas no está destruido por las llamas hoy, como a los medios les gustaría creer”, sostuvo el presidente brasileño. “No dudes en venir a Brasil, es un país muy diferente de lo que ves en la televisión y en los periódicos”, expresó.

Entre principios de enero y el 19 de septiembre, a pesar de una ligera disminución en los incendios desde principios de este mes, Brasil registró un aumento del 56% durante el mismo período del año pasado en el número de incendios forestales, de los cuales casi la mitad (47%) afecta a la Amazonia.