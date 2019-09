Derrumbe en obras de Ezeiza: hay un muerto y 13 heridos

Un operario murió ayer y 13 resultaron heridos, uno de ellos grave, tras un derrumbe en una obra que se realiza en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El derrumbe ocurrió en la zona de obras de la nueva terminal de partidas del aeropuerto, donde se desplomó una estructura tubular que oficia de soporte al área por donde transitan los operarios, informaron fuentes aeroportuarias.

La pasarela pertenece a la firma Tane y cedió, aparentemente, por una mala maniobra de una grúa del tipo “tijera”, que golpeó la estructura tubular, derrumbándola y ocasionando la muerte a José Bulacio, capataz de la firma, y 13 heridos confirmados, de los cuales tres se encuentran internados en el hospital de Ezeiza. El herido grave sufrió traumatismo de cráneo, agregaron las fuentes.

El accidente ocurrió ayer por la tarde en la obra que está pronta a inaugurarse y en la cual funcionarán, a partir de octubre, las partidas del aeropuerto.

La estructura derrumbada tenía una altura de alrededor de 15 metros y las autoridades confirmaron que los rescatistas encontraron a trece operarios heridos bajo los escombros, tres de los cuales fueron atendidos en Sanidad del aeropuerto y el resto fue derivado al hospital de Ezeiza.

“En todo el predio trabajan 700 personas. La estructura que se cayó encima de la gente es muy pesada”, declaró Enrique, testigo en el lugar.

Según trascendió, en la obra trabajan más de 60 empresas.

Tane SRL es una empresa argentina dedicada a la prestación de estructuras tubulares. Entre sus servicios se ofrecen andamios y pantallas protectoras, apuntalamientos, vallados y cerramientos y corrales; puentes, rampas, plataformas, pórticos y pasarelas; tribunas y escaleras.

“Son estructuras tubulares que sirven para hacer trabajos en altura y por piso. La máquina no es nuestra, no sabemos a quién pertenece”, indicó Vanesa Silva, empleada de Tane.

“La gente que está ahí, que es personal nuestro, dice que la máquina chocó nuestra estructura y la hizo colapsar. No sabemos cuántas personas trabajaban en el lugar”, agregó.

“Cedió una estructura interna de andamiaje. No descarto que haya más víctimas fatales, eso lo va a hacer el equipo de rescate que está trabajando en la zona y va a definir cuándo finaliza el operativo de búsqueda”, indicó Federico Villagrán, director de Manejo de Emergencias Sanitarias y Catástrofes de la provincia de Buenos Aires.