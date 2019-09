Amenaza de urnas en otro capítulo de la crisis política por el Brexit

La Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobó abrir un debate para bloquear hoy la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, por 328 votos a 301, lo que significó un duro revés para el primer ministro Boris Johnson, quien amenazó con convocar elecciones anticipadas si el Parlamento avanza con su moción.

Ni bien terminó la votación, el primer ministro tomó la palabra y lanzó una amenaza a los 21 diputados oficialistas que se rebelaron y, según adelantaron fuentes de la cúpula del Partido Conservador a la BBC, serán expulsados.

“Esto significa que el Parlamento está al borde de arruinar cualquier acuerdo que pudiera existir con Bruselas porque la moción de mañana le daría el control de las negociaciones a la Unión Europea”, aseguró el premier.

“Significa que la Unión Europea (UE) podría decidir por sí misma cuánto tiempo nos quedamos dentro de la UE, y como yo me niego a seguir ese plan, vamos a tener que tomar una decisión; no quiero elecciones, la gente no quiere elecciones, pero si la cámara vota esta moción mañana, la gente va a tener que decidir quién va a Bruselas el 17 de octubre para arreglar esto”, agregó.

Johnson aseguró que en esa elección los británicos deberán elegir si va el líder laborista Jeremy Corbyn, quien “hará lo que la UE quiera” -sostuvo- o si va él y consigue “un acuerdo”.

La advertencia del premier desató una lluvia de aplausos y abucheos, que finalmente fueron tapados por los gritos del presidente de la cámara, el conservador John Bercow.

“Vivimos en una democracia parlamentaria; no tenemos un presidente, tenemos un primer ministro; esta cámara no da su consentimiento para irse de la UE sin un acuerdo y no hay una mayoría en el país que apoye un Brexit sin acuerdo”, sentenció.