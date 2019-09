Masiva marcha contra el "golpe de Johnson”

Miles de personas participaron ayer sábado en decenas de manifestaciones para denunciar el "golpe de Estado" del primer ministro Boris Johnson, tras su decisión de suspender el Parlamento en la recta final antes del Brexit.

De Manchester en el noroeste de Inglaterra a Edimburgo en Escocia, pasando por Belfast en Irlanda del Norte, la organización antibrexit "Another Europe is Possible" (otra Europa es posible) convocó más de una treintena de concentraciones bajo el eslógan "Paren el golpe de Estado".

La mayor comenzó a mediodía en Londres, frente a la residencia del primer ministro en Downing Street, donde una multitud coreaba "¡Boris Johnson, vergüenza!", ondeando banderas europeas. En las pancartas se podían leer lemas como "Los demócratas no amordazan a la democracia" o "¡Despierta, Reino Unido! O bienvenido a la Alemania de 1933".

El movimiento Momentum, el ala más izquierdista del opositor Partido Laborista, llamó a "ocupar los puentes y bloquear las carreteras". Los organizadores dijeron que esperaban "cientos de miles" de participantes. La policía británica no divulgó cifras.

La decisión del conservador Johnson de suspender el parlamento entre la segunda semana de septiembre y el 14 de octubre, dos semanas antes del Brexit, suscitó una ola de indignación en el país. En el Reino Unido, el primer ministro tiene derecho a hacerlo, pero la mala elección del momento -con el Brexit previsto el 31 de octubre- y la larga duración de cinco semanas llevaron a los adversarios de Johnson a denunciar una maniobra para impedirles bloquear una salida brutal de la UE.