Bolsonaro aceptará el dinero del G7 si Macron se disculpa

Luego de que el gobierno de Brasil advirtiera que no estaba dispuesto a aceptar la ayuda de 20 millones de dólares anunciada por el grupo del G-7 para combatir los incendios en el Amazonas, el presidente Jair Bolsonaro dijo que quizás acepte el dinero pero sólo si antes el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, le pide disculpas.

El brasileño expuso su condición en medio de la escalada de tensión entre ambos, que comenzó con las declaraciones del presidente galo, quien lo llamó mentiroso por no cumplir con las políticas ecológicas prometidas y que además lo culpó por el fuego en la selva. El cruce subió de tono con la burla sexista y machista del latinoamericano sobre la primera dama francesa, Brigitte Macron.

“En primer lugar, Macron tiene que retractarse por los insultos hacia mi persona. Me llamó mentiroso. Para hablar o aceptar cualquier cosa con las mejores intenciones posibles de Francia, él tendrá que retirar sus palabras”, dijo Bolsonaro ayer. “Primero que retire [sus palabras], después que ofrezca, y entonces yo respondo”, agregó.

Asimismo, cuando se le preguntó sobre el hecho de que desde el gobierno habían informado que rechazarían la ayuda monetaria, indicó: “¿Dije eso? ¿Yo hablé? ¿Jair Bolsonaro habló?”.

Respaldo de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió y elogió el trabajo de su par brasileño en los esfuerzos por aplacar el fuego en el Amazonas.

Lo hizo a través de Twitter, luego de haber participado de la cumbre del G7 en Biarritz (Francia).

Primero reconoció “conocer bien” al mandatario, y luego escribió: “Está trabajando muy duro en los incendios del Amazonas y en todos los aspectos está haciendo un gran trabajo para la gente de Brasil”.

“No es fácil”, reconoció Trump acerca de la tarea del gobierno brasileño frente a los imparables incendios forestales y cerró: “¡El (por Bolsonaro) y su país tienen el pleno y completo apoyo de los Estados Unidos!”.

Este gesto de Trump hacia Bolsonaro aparece en un momento políticamente delicado por las críticas que recibió por parte de otros líderes internacionales luego de la cumbre del G7 realizada este fin de semana en Biarritz.

Bolsonaro respondió, también con un tuit, diciendo que “estamos combatiendo los incendios forestales con gran éxito. Brasil es y siempre será un referente internacional en desarrollo sostenible”.

El número de incendios registrados en la Amazonía brasileña ha subido un 79% este año hasta el 25 de agosto, según la agencia de investigación espacial del país sudamericano, con al menos 10.000 kilómetros cuadrados quemándose en Bolivia, cerca de su frontera con Paraguay y Brasil.